Le Splendid - Josiane Balasko ex-compagne de Bruno Moynot : comment se sont-ils rencontrés ?

Rare moment festif d'une longue cérémonie très critiquée pour son côté politique, la remise de prix à la mythique troupe du Splendid lors de la cérémonie des César a permis aux téléspectateurs de retrouver Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel et Bruno Moynot. Ils ont évoqué ces retrouvailles dans Gala.

"La dernière fois que la vie nous a presque tous réunis, c'était en 2012 pour quelque chose de triste, les obsèques de Tsilla Chelton, notre professeure d'art dramatique", ainsi clamé Gérard Jugnot. Et pour cause, Michel Blanc et Christian Clavier vivent depuis quelques années à l'étranger. Et si tous continuent de tourner au cinéma, ils n'ont plus de projet en commun tous ensemble mais, parfois, quelques collaborations entre membres de la troupe. Ce qui n'empêche pas de garder le lien, le contact même sans se voir. D'ailleurs, c'est Josiane Balasko qui oeuvre le plus. "Par téléphone, c'est invariablement elle qui vient aux nouvelles et fait suivre aux autres", assure Lhermitte. "Son coup de fil du jour de l'an est rituel", ajoute Blanc.

Depuis leurs débuts dans les années 1970, ils sont toujours restés amis et ce malgré des histoires de coeur qui ont pris fin et auraient pu faire éclater le groupe comme celle entre Christian Clavier et Marie-Anne Chazel. Ou celle entre Josiane Balasko et le discret Bruno Moynot.

Ce dernier a d'ailleurs évoqué les coulisses de leur rencontre amoureuse. Etudiant à Polytechnique, à Lausanne, le futur comédien lâche au bout d'un an. "Je me suis retrouvé à faire pompiste à Marseille, avant de régler la sono d'un copain musicien qui connaissait Josiane", dit-il. La romance débute et, alors que Josiane Balasko intègre le groupe au moment où des travaux sont faits dans le théâtre du Splendid, il saisit une opportunité pour rejoindre lui aussi la troupe et être avec son amoureuse. "J'ai retroussé mes manches, géré en partie le chantier et je suis entré dans la danse", ajoute-t-il. Et malgré la rupture, aucune animosité n'a jamais existé entre eux. D'ailleurs, intimement ou professionnellement, les membres du Splendid ne se sont jamais fâchés. "Rester bons copains, on a toujours su faire", assure Josiane Balasko. Des copains qui continuent de faire rire les Français, pour notre plus grand bonheur.

