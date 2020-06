Thierry Lhermitte : Son tatouage sur la fesse et sa drôle de symbolique

Thierry Lhermitte vient de se confier à France dimanche, paru le vendredi 19 juin 2020. L'acteur de 67 ans a évoqué un aspect de sa vie que peu de gens connaissent : son tatouage sur la fesse. Ne révélant toujours pas quelle fesse est marquée à vie, le comédien a toutefois expliqué sa symbolique.

"La magie du tatouage ! Vous voulez savoir pourquoi j'ai choisi de me faire tatouer sur la fesse une tortue entourée d'étoiles ? Car la tortue représente la sagesse que j'espère avoir ! Et les étoiles, ce sont mes enfants et mon épouse, c'est ce qui dirige ma vie", justifie Thierry Lhermitte, très sérieusement.

Il avait déjà évoqué ce tattoo pas comme les autres dans l'émission Bonjour la France (Europe 1), en 2018. "J'ai un tatouage sur la fesse. Sur la fesse, c'est plus discret. J'ai une tortue avec des étoiles autour. Je l'ai fait à Tahiti, je tournais trois mois là-bas et il y a des tatouages partout, c'est magnifique. Je crois que toute l'équipe s'est fait tatouer", avait-il confié.

On imagine que le tatouage de Thierry Lhermitte a dû grandement plaire à son épouse Hélène, avec qui il vient de fêter ses quarante et un ans de mariage. Et quelle est la recette d'une telle longévité ? "Je dirais le respect de l'autre. De la personnalité", apprend-il.

À 67 ans, Thierry Lhermitte est père de trois grands enfants. Il est également le grand-père d'un garçon de 7 ans et d'une jeune fille de 17 ans. "Le garçon est au Canada et la fille est grande à présent ! Dès l'adolescence, les enfants sont déjà très occupés par leur vie personnelle, donc du coup, je ne les vois pas beaucoup. Mais je peux néanmoins dire que j'ai des petits-enfants merveilleux !", s'est-il réjoui.

Retrouvez l'interview de Thierry Lhermitte en intégralité dans le dernier numéro de France dimanche.