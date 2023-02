"Je ne sais pas quoi vous dire" : Léa Salamé gênée pour parler de Laurent Ruquier

Elle a été sa snipeuse dans On n'est pas couché et sa complice dans On est en direct sur France 2. Léa Salamé et Laurent Ruquier semblaient un duo en or mais le changement de la rentrée 2022 sur France Télévisions a montré les failles dans ce "couple" de télévision. Dans Télé 2 semaines, Léa Salamé est revenue sur l'état de leurs relations.

Dans l'édition du 4 février 2023 de Télé 2 Semaines, Léa Salamé a parlé de son travail sur France 2 avec l'émission Quelle Epoque, qu'elle présente sans Laurent Ruquier. La journaliste et présentatrice de 43 ans a ainsi déclaré sur le fait de mener seule son show : "J'aurais pu continuer encore longtemps avec Laurent Ruquier. J'ai depuis longtemps l'expérience des duos. Mais France 2 m'a encouragé à me lancer seule, sans 'flipper'. Je ne savais pas forcément si je serai capable de rentrer dans ce costume d'animatrice..." Une réussite puisque selon nos confrères de Puremedias.com, le show a dépassé ce samedi "une nouvelle fois le million de téléspectateurs, et recueille sa 4e meilleure part d'audience depuis le lancement de l'émission".

Une mise à l'écart et des rancoeurs

Qu'en est-il de sa relation à proprement parlé avec Laurent Ruquier ? La compagne du politique Raphaël Glucksmann essaie d'être la plus diplomate possible, mais difficile de ne pas y voir du malaise : "Je ne sais pas quoi vous dire, nous ne nous sommes pas reparlés... Mais vous ne m'entendrez jamais dire du mal de Laurent. Si on me repropose une émission en duo avec lui, ce sera 'oui', sans sourciller. Mais je ne sais pas si, lui, aimerait cette idée."



Il faut dire que Laurent Ruquier ne souhaitait pas être évincé de cette case majeure de la grille des programmes. À Ciné-Télé-Revue, il avait déclaré : "Je n'ai pas souhaité arrêter l'émission, j'ai souhaité ne plus la présenter à deux. Et comme la chaîne a préféré Léa Salamé, je suis parti. Ce n'était pas ma décision de l'amener dans l'émission la saison passée. (...) C'est à elle de m'appeler si elle veut des conseils. Je ne suis pas fâché avec elle. Mais je n'ai pas compris qu'elle dise que je ne l'avais pas appelée. Pourquoi devrais-je le faire ? Je n'ai aucune raison.'"

