Léa Salamé et Raphaël Glucksmann : leur rencontre n'aurait jamais dû avoir lieu

Les aléas de la télévision ne sont pas uniquement le théâtre de mauvaises séquences. Parfois, les émissions voient naître sous leurs yeux les prémices d'une histoire d'amour. Alors qu'ils sont en pleine interview, Alice Taglioni et Laurent Delahousse sont tombés sous le charme l'un de l'autre en 2012. Trois ans plus tard, ce fut au tour de Léa Salamé et Raphaël Glucksmann de faire connaissance et d'être en proie à un véritable coup de foudre dans l'une des émissions de Laurent Ruquier, On n'est pas couché. Cette rencontre était pourtant à deux doigts d'être annulée.

À l'époque, les attentats du 13 novembre 2015 à Paris viennent d'avoir lieu. Au lendemain du drame, un débat prend place au sein de France Télévisions : On n'est pas couché doit-elle être diffusée ou non ? Si Laurent Ruquier insiste pour que le direct se fasse, Léa Salamé n'est pas vraiment du même avis : "Moi j'avais dit à Laurent 'Il faut qu'on supprime, on ne peut pas faire un On n'est pas couché, il ne faut pas qu'on soit à l'antenne' et Laurent avait insisté, avait convaincu la chaîne", avait rappelé la journaliste en 2020 dans On est presque en direct. Il y avait plein d'artistes, plein d'intellectuels, plein de politiques qui étaient venus ce soir-là juste 5 minutes dire rien au fond, juste leur tristesse." Ce dont elle ne se doute alors pas, c'est que son futur amoureux se trouve parmi les invités.

Autour de la table, tous les esprits sont dans le brouillard, ou presque. Un rayon de soleil semble percer du côté de Léa Salamé et Raphaël Glucksmann pour qui le charme opère malgré les tristes circonstances. Quelques heures plus tôt, ils étaient pourtant loin d'imaginer que le bonheur frapperait à leur porte, surtout le député : "Je me souviens que le soir du 13, on a fait un pot pour commémorer mon père. Il y avait tous ses copains et c'était des médecins humanitaires. Mes parents habitaient juste à côté des lieux des attentats... Tout d'un coup, tous les téléphones se mettent à sonner et ils descendent poser des garrots." Ces souvenirs lui font envisager l'annulation de sa venue dans l'émission de Laurent Ruquier. Une présence qu'il n'annulera finalement pas et qui changera à tout jamais sa vie.