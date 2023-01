Laurent Ruquier en froid avec Léa Salamé ? Il l'atomise (encore) !

Pendant deux ans, de 2020 à 2022, Laurent Ruquier et Léa Salamé ont présenté l'émission On est en direct, main dans la main. Mais en juin dernier, le célèbre animateur annonçait quitter son poste, trop "frustré" par le fait de n'être que co-présentateur. En parallèle, le compagnon de Hugo Manos a tout de même gardé ses autres projets, notamment son rôle au sein des Grosses Têtes sur RTL. Jeudi 5 janvier 2023, alors qu'il était sur les ondes de la radio, comme à son habitude, il s'est d'ailleurs laissé aller à une petite remarque cinglante.

S'il assure ne pas être parti en froid avec la journaliste, il semble tout de même que Laurent Ruquier nourrisse quelques légères rancoeurs à l'encontre de son ancienne collègue. Alors qu'il présentait le programme télévisuel de ce week-end aux auditeurs, l'animateur a alors envoyé une pique. "Ça va me permettre d'annoncer un opéra sur France 3, samedi soir, à 00h15. Il faut bien faire monter l'audience de Léa Salamé sur France 2 !", a-t-il lâché, faisant ainsi rire les chroniqueurs présents en studio.

Une décision mûrement réfléchie

Pourtant, les deux animateurs ont toujours assuré s'entendre parfaitement bien. Lorsqu'il annonçait son départ en juin 2022, Laurent Ruquier confiait que le problème venait uniquement de lui. "C'est ma décision de quitter cette case horaire, n'étant pas à l'aise avec la co-animation pour un talk-show. J'ai essayé, mais malgré mon entente naturelle avec Léa Salamé, je considère l'exercice trop frustrant", affirmait-il alors sur les réseaux sociaux.

De son côté, Léa Salamé n'a pas encore répondu à cette petite attaque. En juillet 2022, peu de temps après le départ de son collègue, elle confirmait cependant être au courant de la décision de ce dernier depuis longtemps. "Il me l'a dit très vite, il n'était pas heureux. (...) Laurent Ruquier est quelqu'un avec qui je m'entends très bien depuis l'époque de 'On n'est pas couché' (où elle était sa chroniqueuse, ndlr). Il m'a dit de manière assez claire : 'Je t'adorais comme chroniqueuse, mais, partagée en co-présentatrice, ça me frustre'. Voilà ce qu'il m'a dit. Moi, ça me frustrait moins. J'aurais pu continuer encore des années avec lui...", expliquait-elle alors face à Michel Cymès. Espérons que les choses ne se sont pas envenimées depuis...