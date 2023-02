"Il viendra à mon enterrement" : Laurent Ruquier se confie sur sa fin de vie avec Hugo Manos, 25 ans de moins que lui

Malgré les critiques qui pleuvent à leur égard, Laurent Ruquier et Hugo Manos sont comblés. Fou amoureux depuis cinq ans, l'animateur et l'influenceur vivent leur idylle à l'abri des regards indiscrets. Mais le 24 février 2023, le célèbre présentateur fêtera ses 60 ans et pour l'occasion, il compte bien "(se) permettre des choses (qu'il ne se) permettait pas avant". Aussi, les deux hommes ont décidé d'accorder un entretien au magazine Gala paru ce jeudi 23 février.

Ce qui fait le plus polémique, c'est leur écart d'âge. Entre Laurent Ruquier et Hugo Manos, il y a en effet 25 ans de différence. Mais pour les deux hommes, rien d'insurmontable, bien au contraire. Soirées, vacances à l'autre bout du monde ou week-ends en famille, les amoureux ne se refusent rien et comptent bien profiter jusqu'à la fin. "Cet écart d'âge ne m'angoisse pas du tout. Je n'ai pas peur de la mort et j'ai déjà été incroyablement gâté par la vie, donc si tout s'arrête demain, ce n'est pas grave. Je suis lucide, je ne vais pas vivre jusqu'à 100 ans et je sais que j'ai intérêt à profiter des dix, quinze ans qui viennent avant que ça se gâte... Aujourd'hui, avec Hugo, je suis un homme heureux. Donc, on va déjà essayer de passer une belle décennie ensemble, en vivant au jour le jour. Après, on verra bien...", a précisé l'animateur auprès de nos confrères.

Une fin de vie soigneusement organisée

Sur la question du mariage, ils sont en revanche catégoriques : c'est un non. "Ce n'est pas du tout un événement qui m'attire. Déjà, je suis pleinement athée, donc le côté religieux n'entre pas en ligne de compte. Et je n'en vois tout simplement pas l'intérêt, tout en sachant que je ne passerais pas un bon moment : je serais trop angoissé", a précisé Hugo Manos.

S'il n'y aura pas de mariage entre eux, Laurent Ruquier est conscient qu'il risque d'y avoir un enterrement. Mais il préfère rire de cette situation. "Mais par contre, il viendra à mon enterrement, ce sera moins de préparatifs !", a-t-il lâché avant d'éclater de rire. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer !