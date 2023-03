"Quelle tarte !" Guillaume Canet assommé par Marion Cotillard : fan de cette "magnifique invitée"

Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir être acteur et chanteur. Quand certains se contentent de se donner sur les plateaux de tournage, d'autres cumulent les prestations face caméra et sur scène, à l'image de Marion Cotillard. La comédienne de 47 ans a pris part au concert de Yodelice qui se tenait à la salle Pleyel ce samedi 25 mars. C'est face à un public enflammé que Maxim Nucci, compagnon de la belle Isabelle Ithurburu, a interprété les morceaux de son nouvel album The Circle. Et à la surprise de tous, des invités de marque l'ont rejoint sur scène à l'image de Marion Cotillard.

Quand elle n'est pas comédienne, l'actrice devient Simone, l'artiste qui se produit de temps en temps sur scène musicale. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la star de La Môme partage un morceau avec lui. Cette fois-ci, la maman de Marcel, 11 ans et Louise, 5 ans, a chanté Familiar Liar et Fade Away. Et c'est tous les fans présents dans la salle qu'elle a emmenés avec elle pendant ces prestations. Parmi eux, Guillaume Canet qui n'a pas manqué de chanter les louanges de Marion Cotillard sur son compte Instagram.

Le réalisateur de 49 ans a assisté au concert et il n'était pas peu fier de voir à quel point ses deux acolytes (ils ont tourné tous les trois dans les films Les Petits Mouchoirs et Rock'n'roll) ont assuré à la salle Pleyel : "Quelle tarte j'ai pris de voir mon ami Yodelice mettre le feu à la salle Pleyel en faisant danser tout le monde ! Ce nouvel album qu'on attendait tant est sublime ! Ce concert était fou !!! Si d'autres dates sont annoncées, foncez-y ! La formation des cuivres, les lumières, le son, les anciens et nouveaux morceaux, cette voix ! (...) Les invités magnifiques comme Marion qui a largement contribué à cet embrasement !!!! Bravo !!! Bravo !!!"