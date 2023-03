Marion Cotillard "sublissime et talentueuse" avec Maxim Nucci : apparitions surprises sur scène, elle impressionne !

Entre Marion Cotillard et Maxim Nucci, c'est une amitié qui dure depuis plus de dix ans. Tous deux partagent des passions communes qui les poussent à se retrouver. Parmi elles, la musique et le cinéma.

Si la dernière apparition officielle de Marion Cotillard remonte au 12 mars dernier, lorsqu'elle avait assisté à la soirée Vanity Fair organisée à Los Angeles après les Oscars, c'est bien à Paris que l'actrice de 47 ans fait sensation, et sur scène. Quelle n'a pas été la surprise des spectateurs des concerts de Yodelice les 24 et 25 mars 2023 de voir Maxim Nucci être accompagné de... Marion Cotillard. Les deux soirs, le chanteur, enfin de retour sur scène après dix ans d'absence, a invité l'actrice à se produire avec lui, sur ses titres Familiar Liar et Fade away.

Ses longs cheveux coiffés sur le côté, en petit short, boots brillants, cape noire et cravate en strass, Marion Cotillard a fait fort impression tant sur la magnifique ballade Familiar Liar et que sur le très rythmé Fade away, qui figurent tous les deux sur l'album Square Eyes sorti en 2013.



Nombreux sont les internautes à avoir relayé les prestations de Marion Cotillard sur les réseaux sociaux. Sur l'une des vidéos publiées, on découvre Maxim Nucci chanter les louanges de l'actrice et compagne de Guillaume Canet. "Mesdames et messieurs, la sublimissime et talentueuse Marion Cotillard", lance Maxim Nucci à l'assistance, sous les applaudissements du public. Ses shows mêlés d'excellents sons et de jeux de lumière très léchés ont conquis les spectateurs, debout tout au long des concerts.