Marion Cotillard scintillante après les Oscars : coiffure originale et maquillage audacieux à Los Angeles

Si la soirée des Oscars 2023 restera dans les mémoires pour le triomphe du film indépendant et loufoque Everything Everywhere All at Once et pour le sacre de Michelle Yeoh comme meilleure actrice à 60 ans, la soirée qui a suivi la cérémonie, organisée par Vanity Fair, n'a pas démérité non plus : de très nombreux VIP y ont assisté... mais une seule représentante tricolore : Marion Cotillard, qui possède une maison à Los Angeles et qui tourne très régulièrement à Hollywood.

Et parmi les immenses vedettes américaines, l'actrice française ne dénotait pas. Parée de Chanel comme souvent puisqu'elle est l'ambassadrice de la prestigieuse maison, elle avait choisi une combinaison noire et un gilet dont les paillettes brillaient de mille feux sous les flashs. Une tenue très originale, combinée à des chaussures à très hauts talons et à un maquillage violet très particulier... Qui montre que même quinze ans après son Oscar de la meilleure actrice, elle mène toujours la danse à Hollywood !

Depuis 2008, en effet, Marion Cotillard a joué dans une quinzaine de films outre-Atlantique, enchaînant les réalisateurs et les partenaires prestigieux (Steven Sodebergh, Christopher Nolan, Robert Zemeckis, James Gray, Adam Driver, Brad Pitt, Michael Fassbender...). Une belle carrière qui lui a également fait enchaîner les prix, elle qui avait été à nouveau nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice en 2015, même si elle était repartie bredouille.

Ses piliers sont en France

Mais si sa belle carrière américaine lui fait vivre un rêve aux Etats-Unis, Marion Cotillard n'en oublie pas la France, où elle vit la plupart du temps avec ses enfants Marcel (bientôt 12 ans) et Louise (6 ans) et son compagnon Guillaume Canet. C'est d'ailleurs à ses côtés qu'elle a travaillé récemment pour le film Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, dans lequel elle jouait Cléopâtre.

Et n'avait pas tari d'éloges sur lui, malgré des rumeurs de tension : "Il a rencontré beaucoup d'obstacles et d'embûches. (...) Il a cette capacité à retomber sur ses pieds, à réinventer quelque chose alors qu'il n'a pas la possibilité de faire ce qu'il avait envie de faire", avait-elle expliqué, avant de louer son amour pour "l'humain" et de raconter ce qui l'intéresse et ce qu'il "fait brillamment" : "L'amour des personnages et faire sortir l'humanité de chaque personnage dans n'importe quel genre. Que ce soit dans le drame ou dans la comédie, c'est ça qui l'intéresse".

Une belle déclaration de l'actrice, pudique, mais amoureuse et reconnaissante de celui qui était déjà à ses côtés... lors de sa toute première cérémonie des Oscars justement !