"Marion a quitté Guillaume pour..." : Cette folle rumeur de liaison avec une amie très célèbre

À les voir si proches pendant la promotion d'Asterix et Obélix : L'Empire du Milieu, s'échangeant regards complices et compliments par médias interposés, ou même blagues dans la nouvelle vidéo de McFly et Carlito, on se dit que quoi qu'il arrive, Guillaume Canet et Marion Cotillard peuvent tout affronter : depuis le début de leur couple, dans les années 2000, les acteurs n'ont pas toujours été épargnés par les épreuves. Mais selon Paris Match, qui publie ce jeudi un grand portrait de l'actrice et plus largement de son couple, c'est une rumeur délicate qui est venue perturber l'équilibre de leur duo l'an dernier, rendu déjà fragile par l'échec de Lui, le dernier film de Guillaume Canet : l'actrice aurait quitté son compagnon pour l'une de ses consoeurs et amies, Camille Cottin.

Décrivant les deux comédiennes ensemble au concert de Juliette Armanet, nos confrères écrivent : "Dans cette folie ambiante, Marion Cotillard, qui se laisse à rire et à danser, prend Camille Cottin dans ses bras. Il n'en faut pas plus pour que le lendemain, certains les prétendent en couple. Ridicule, grossier". Et en rajoutent : la rumeur persiste et se répend dans Paris. "La fausse petite rengaine a commencé à circuler dans les diners parisiens : 'Marion a quitté Guillaume pour Camille, il est au fond du trou'."

Une "fausse petite rengaine" tenace, qui va leur coller à la peau alors que le réalisateur est déjà plongé en plein marasme avec son nouvel opus d'Astérix et Obélix : reporté, le tournage à 65 millions d'euros est arrêté plusieurs fois, déplacé et affronte chaque jour plus de problèmes. Mais malgré leur couple soi-disant (ndlr) vacillant, selon Paris Match, le couple se débat, notamment pour ses enfants, Marcel (11 ans) et Louise (5 ans), qui ont vu en avant-première le film de leur papa (où ils n'ont pas vraiment apprécié leur maman...).

Un duo soudé malgré tout

Et c'est autour d'eux, mais également de leur film que tous les deux seraient restés soudés : cet été puis à l'automne, ils sont partis avec leurs enfants en vacances ensemble dans leur fief du Cap-Ferret, montrant à quel point ils forment un famille solide, quel que pourrait être l'état de leur couple. Et ils s'exposaient ensemble, "s'affichant à la Cabane d'Hortense, la paillote la moins discrète du coin", toujours selon Paris Match. Et pendant la promotion, ils n'ont pas hésité à se rapprocher.

Si on les a vus séparés pendant de nombreuses interviews et que beaucoup ont remarqué qu'ils ont été attentifs à ne pas poser ensemble - pour ne pas gêner Guillaume le réalisateur et comédien alors qu'elle n'est que... Cléopâtre - difficile de ne pas être touchés par les mots employés pour parler l'un de l'autre, notamment par ceux de Marion Cotillard, qui a multiplié les déclarations de sa "fierté" à l'égard du père de ses bambins.

Alors, fragiles ou pas, le couple restera soudé pour ses nombreux projets : nos confrères de Paris Match décrivent la comédienne oscarisée comme "le menhir d'un couple turbulent, hors norme". À qui l'on souhaite de retrouver la paix durablement, dans la vie comme au cinéma !