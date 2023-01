Marion Cotillard questionnée sur Guillaume Canet : l'actrice exprime son ressenti en toute sincérité

Après Les Petits Mouchoirs, Blood Ties, Nous finirons ensemble et Rock'n'Roll, Marion Cotillard se retrouve devant la caméra de Guillaume Canet pour une nouvelle production et pas des moindres : Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu. L'actrice oscarisée est en pleine promotion de ce long métrage d'aventures ambitieux et avait rendez-vous sur le plateau de Laurent Delahousse sur France 2 le 29 janvier 2023. Le présentateur et compagnon de la comédienne Alice Taglioni ne pouvait pas ne pas demander à son invitée son regard sur le travail du cinéaste, qui est également le père de ses deux enfants, Marcel (11 ans) et Louise (bientôt 6 ans).

Préservant son jardin secret, Marion Cotillard reste toujours discrète sur sa vie privée. La star de 47 ans se retrouve toutefois questionnée souvent sur Guillaume Canet en raison de la sortie ce 1er février de ce nouvel opus d'Astérix et Obélix, avec le réalisateur et Gilles Lellouche dans les premiers rôles. Sur France 2, elle n'a pas caché son admiration pour le travail de celui avec qui elle a donné la réplique il y a vingt déjà dans Jeux d'enfants : "Il a rencontré beaucoup d'obstacles et d'embûches. (...) Il a cette capacité à retomber sur ses pieds, à réinventer quelque chose alors qu'il n'a pas la possibilité de faire ce qu'il avait envie de faire."

Louant sa détermination et son professionnalisme, elle a tenu à souligner son amour pour "l'humain" : "l'amour des personnages et de faire sortir l'humanité de chaque personnage dans n'importe quel genre. Que ce soit dans le drame ou dans la comédie, c'est ça qui l'intéresse et il le fait brillamment." Sans surprise puisqu'il en est le metteur en scène mais aussi parce qu'il est de nature plus stressé qu'elle, c'est Guillaume Canet qui est le plus "flippé" des deux avant la sortie, ce que les autres membres de l'équipe présents dans 20h30 le dimanche José Garcia, Philippe Katerine et Jérôme Commandeur confirment.

Ne pas remettre leur couple à l'épreuve

Si la distribution de ces nouvelles aventures live des Gaulois est vertigineuse - Zlatan, Big Flo & Oli et Angèle côtoient Pierre Richard, Jonathan Cohen ou encore Linh-Dan Pham - les regards sont donc braqués sur le duo ultra glamour du cinéma français formé par Marion Cotillard et Guillaume Canet. Toutefois, ce dernier a choisi de ne pas jouer le rôle de César - il est revenu à Vincent Cassel -, son ami Gilles Lellouche lui ayant conseillé de ne pas le faire, vouant lui éviter de rejouer la carte du "couple mis à rude épreuve sur écran" comme dans Rock'n'Roll encore une fois. Le cinéaste et acteur s'est toutefois réservé le rôle central du Gaulois blond.