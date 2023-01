Marion Cotillard, marraine au look original : apparition éblouissante pour les Révélations des César

Marion Cotillard a un planning chargé actuellement. Réclamée par tout le milieu du cinéma, l'actrice française oscarisée était resplendissante la soirée des révélations des César 2023 au Trianon à Paris le 16 janvier 2023. Dans un look Chanel blanc, les cheveux lissés en arrière, celle qui est l'une des égéries de la célèbre maison de couture a épaté l'assistance avec son choix stylistique audacieux. Plutôt qu'une tenue classique lors de ce genre d'occasion, elle a misé sur les superpositions et de longs colliers de perles pour briller.

Au côté de Marion Cotillard se trouvait Nadia Tereszkiewicz, la révélation des Amandiers. Applaudie pour sa prestation dans la dernière réalisation de Valeria Bruni-Tedeschi, la prometteuse comédienne de 26 ans peut savourer au côté de la star Cotillard les projecteurs qui se braquent sur elle, après avoir fait face à la polémique liée à l'un de ses partenaires du film, Sofiane Bennacer. Ce dernier faisait partie de la liste des Révélations, mais en a été retiré par l'Académie, après les accusations de viols et violence sur conjoint qui ont fait surface.

Dans un ensemble noir et satiné ceinturé, la jeune femme était particulièrement bien assortie à sa marraine immaculée. On la retrouvera prochainement dans Mon crime, l'adaptation de la pièce de théâtre du même nom de Georges Berr et Louis Verneuil, sous la direction de François Ozon. Ce dernier était également présent à la soirée des Révélations, parrain de Khalil Gharbia et Stefan Crepon qui ont été remarqués dans Peter von Kant.



Les invités ont pu apprécier le visionnage du court métrage réalisé par Audrey Diwan (L'Evénement) en partenariat avec Chanel pour les Révélations ainsi que les photos qui en ont été tirées.

Apparition en solo

À l'inverse de ses nombreuses et précédentes apparitions aux César et aux soirées qui sont liées à la prestigieuse cérémonie française, Marion Cotillard est apparue en solo, sans Guillaume Canet. En effet, les parents de Louise et Marcel avaient pour habitude de fouler le red carpet ensemble, mais la sublime comédienne a multiplié les apparitions - superbes - en solo depuis 2022. Toutefois, les deux célébrités se sont récemment retrouvées pour une grande avant-première, Astérix et Obélix : L'Empire du milieu. Organisée à Paris le 15 janvier, cette projection a rassemblé le casting fou de cette superproduction ambitieuse dans laquelle Guillaume Canet dirige Marion Cotillard dans la peau de Cléopâtre.

La cérémonie des César, présidée cette année par Tahar Rahim, aura lieu le 24 février prochain et sera diffusée en direct sur Canal +. Originalité pour cette édition 2023, ce sont 9 personnalités qui ont été désignées pour animer la soirée : Jérôme Commandeur, Ahmed Sylla, Léa Drucker, Jamel Debbouze, Emmanuelle Devos, Eye Haïdara, Alex Lutz, Raphaël Personnaz ainsi que Leïla Bekhti.