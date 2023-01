Guillaume Canet : Déclaration d'amour à Louise et Marcel, Marion Cotillard au bord des larmes

C'était une soirée riche en émotions pour Guillaume Canet. Ce dimanche 15 janvier, le réalisateur et acteur principal d'Astérix et Obélix, L'empire du milieu avait donné rendez-vous à toute l'équipe du film et au public pour l'avant-première au Grand Rex, mythique salle de cinéma parisienne. Pour un tel événement, impossible de ne pas compter sur deux des personnes les plus importantes pour lui : ses enfants Louise, 5 ans et Marcel, 11 ans.

Dans une vidéo enregistrée par le compte officiel de 50 minutes Inside (émission diffusée sur TF1) sur TikTok, on découvre Guillaume Canet, fébrile sur scène devant tous les spectateurs, adresser un discours de remerciements à tous ceux qui l'ont aidé à la réalisation du projet, en n'oubliant pas sa progéniture, présente dans l'assemblée : "Je voudrais remercier mes deux enfants Louise et Marcel, leur dire que je les aime tellement fort. C'est pour vous aussi que j'ai fait évidemment ce film et que j'ai eu tellement plaisir aussi à partager ça et à partager cette aventure avec vous sur le tournage. De vous voir sur les décors et d'être avec vous, c'était vraiment un rêve" a-t-il lancé dans leur direction à travers le micro.