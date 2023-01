"Notre couple mis à l'épreuve à l'écran" : Guillaume Canet et Marion Cotillard, ce changement qu'ils ont bien fait d'adopter

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

Un duo de copains parfait pour interpréter les amis les plus célèbres de la BD ! Le 1er février, Guillaume Canet et Gilles Lellouche seront à l'affiche d'"Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu", dans lequel ils jouent les héros notamment aux côtés de Marion Cotillard et Vincent Cassel. Un film attendu, dont le casting aurait pu être entièrement différent sans l'intervention de Gilles Lellouche...

Chaque membre de l'quipe du film " Astrix et Oblix : L'Empire du Milieu " prsente son album prfr de Goscinny et Uderzo chez #Quotidien pic.twitter.com/hepMqzctSH — Quotidien (@Qofficiel) January 24, 2023

Une anecdote que Gilles Lellouche avait déjà racontée sur le plateau de Quotidien il y a quelques jours. Ajoutant que cette discussion s'était faite alors que tous les deux étaient partis "en vacances ensemble", et qu'il n'avait ensuite eu qu'un quart d'heure pour lire le scénario et dire oui ! Une amitié à toute épreuve Il faut dire que s'il l'a écouté si vite, c'est que les deux acteurs se connaissent depuis très longtemps : amis depuis Mon idole, le premier film de Guillaume Canet dans lequel Gilles Lellouche joue un petit rôle, ils ont partagé l'écran 13 fois (en tant qu'acteurs ou réalisateurs), et de nombreuses fois avec Marion Cotillard également (une dizaine de fois chacun). Cependant, si l'on avait senti sur le plateau de l'émission Quotidien une ambiance très détendue, les deux potes ne le cachent pas : ils se disputent souvent, particulièrement pour des broutilles. "On s'est chamaillés plein de fois tous les deux ! Principalement au sujet du boulot. Sur mes films ou sur les siens, on s'est très souvent disputés. Comme on est très proches et qu'on fait beaucoup de films ensemble, tout est exacerbé dans ces moments-là", confirme d'ailleurs Gilles Lellouche dans Télé Star. Mais pas de quoi gâcher leur complicité. "Soutenu quoiqu'il arrive par ses acteurs", Guillaume Canet l'affirme : il a passé "quatre mois de bonheur" à jouer Astérix !