Marion Cotillard et Guillaume Canet : Leur fils Marcel joue dans Astérix, sa petite soeur Louise totalement conquise

La pression monte pour toute l'équipe d'Astérix et Obélix, L'empire du milieu. Dans quelques jours, le 1er février exactement, le petit dernier de Guillaume Canet au casting dix étoiles sera disponible en salles. Le réalisateur et interprète d'Astérix l'a néanmoins fait découvrir à quelques chanceux qui ont eu l'opportunité d'assister à l'avant-première au Grand Rex le 15 janvier dernier. Pour l'occasion, toute l'équipe du film, d'Angèle à Vincent Desagnat, en passant par Zlatan Ibrahimovic, Marion Cotillard, José Garcia et sa compagne et Vincent Cassel, avaient fait le déplacement.

Et dans le public se trouvaient également Marcel, 11 ans, et Louise, 5 ans. Des enfants loin d'être invités au hasard puisqu'ils sont le fruit des amours de Marion Cotillard et Guillaume Canet. Le plus grand a d'ailleurs participé au tournage en figurant dans une scène où l'on voit Astérix et Obélix enfants. Ne manque que quelques années à Louise avant de pouvoir, elle aussi, faire partie d'un projet de famille aussi grandiose et important que celui-là. Mais malgré son absence physique dans le long-métrage, Louise a apporté sa patte, à son échelle.

Interviewé par Version Femina, Guillaume Canet a fait savoir qu'elle avait, a priori, validé le film. C'est du moins ce qu'il en a conclu en constatant qu'elle l'avait visionné plusieurs fois : "Ma fille de 5 ans a déjà vu le film trois fois, sans décrocher, confie-t-il. C'est un test qui compte, même si elle voit son père, sa mère et son frère à l'écran. Mon fils joue dans la scène d'Astérix et Obélix gamins. Entendre les rires des enfants en projection est le plus grand cadeau qui soit.." Surtout ceux des siens.