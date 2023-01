Marion Cotillard "crâne" en photo avec une star adulée, Guillaume Canet s'en mêle avec un commentaire

Dans les commentaires, il y a un autre célèbre acteur qui s'est amusé de la situation. En effet, Guillaume Canet, père des deux enfants de Marion Cotillard (Louise et Marcel) s'est montré très taquin envers le jeune photographe. "Tu me parais surtout très haut par rapport à Zlatan !", s'est-il esclaffé avec humour. Un petite blague qui a été likée plus de 32 fois par les internautes ! Il faut dire que le footballeur est très grand puisqu'il mesure 1,95m ! À ses côtés, Marion Cotillard paraît d'ailleurs toute petite et chétive... Mais peu importe, la comédienne paraît on ne peut plus ravie de cette rencontre.

Lors de ce grand évènement, Marion Cotillard s'est également montrée très émue lorsque Guillaume Canet a évoqué leurs deux enfants sur scène (Marcel apparaît dans le film, dans la peau d'Astérix, le rôle de son papa, jeune). "Je voudrais remercier mes deux enfants Louise et Marcel, leur dire que je les aime tellement fort. C'est pour vous aussi que j'ai fait évidemment ce film et que j'ai eu tellement plaisir aussi à partager ça et à partager cette aventure avec vous sur le tournage. De vous voir sur les décors et d'être avec vous, c'était vraiment un rêve", a déclaré Guillaume Canet sur scène, Marion Cotillard restée en second plan sans pouvoir cacher son émotion à l'évocation de Louise et Marcel, ses plus grandes fiertés pour qui elle pourrait tout sacrifier.

Pour rappel, Astérix et Obélix : L'Empire du milieu sort plus de dix ans après son prédécesseur. Aux commandes de ce nouveau film : Guillaume Canet en personne. L'acteur et réalisateur s'est également octroyé le rôle d'Astérix, tandis que son grand copain Gilles Lellouche campera le rôle d'Obélix. On a hâte de voir ça !

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu, en salles le 1er février 2023.