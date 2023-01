José Garcia, sous le charme : nouvelle sortie avec sa chérie Camille, resplendissante

José Garcia est un homme comblé et a envie de le faire savoir. Si son divorce avec Isabelle Doval, la mère de ses deux filles Thelma et Laurène, a tout bouleversé, le comédien de 56 ans ne s'est pas laissé abattre. Pas de période de déprime, José Garcia a vite rebondi, et sur tous les fronts : professionnel et personnel. Il est l'un des acteurs du nouveau volet des aventures d'Astérix et Obélix, "L'empire du milieu", en salles le 1er février prochain, dans lequel il interprète le personnage de Biopix. Et pour l'avant-première, c'est avec sa belle Camille au bras qu'il a fait le déplacement dans la capitale.

Force est de constater que Camille lui a redonné le sourire. Rayonnant et plus en forme que jamais, José Garcia semblait aux anges sur le tapis rouge de l'avant-première du film qui se déroulait au cinéma Le Grand Rex ce dimanche 15 janvier. Grand sourire aux lèvres, il a pris la pose avec sa douce, dont la veste en velours taupe était raccord avec celle de l'acolyte d'Antoine de Caunes. Une preuve de plus qu'entre les deux tourtereaux, l'avenir semble toujours aussi radieux.

L'officialisation remonte à octobre 2022. A l'époque, José Garcia assistait au festival du film britannique de Dinard, en Bretagne, en qualité de président de l'événement. Ce fut donc la surprise de le voir débarquer sur le tapis rouge une jolie brune à son bras, lui qui, plus d'un an plus tôt, avait révélé sa séparation et son divorce d'avec Isabelle.

Une relation exceptionnelle

En dépit de nombreux ex-couples prêts à se taper dessus et à se déchirer quand vient l'heure d'officialiser la rupture, José Garcia et la réalisatrice Isabelle semblent avoir fait les choses de la plus douce des manières. Pour preuve, dans les pages de Libération, la star de La Vérité si je mens évoquait "une relation exceptionnelle." Ils ne souhaitaient d'ailleurs qu'une chose : "protéger leur amitié de la même façon qu'ils ont protégé leur amour." Une mission que les deux ex semblent avoir réussi haut la main !