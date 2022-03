José Garcia soutenu par Antoine De Caunes et Aure Atika pour sa nouvelle aventure !

La générale de la nouvelle pièce de José Garcia s'est déroulée ce mardi 8 mars sur les planches du théâtre du Rond-point. L'occasion de voir défiler une ribambelle de personnalités lors de la soirée qui a suivi le spectacle.

On l'avait quitté lors de son apparition sur la scène de l'Olympia pour la cérémonie des césars le 25 février lorsqu'il était venu taquiner son acolyte de toujours Antoine De Caunes, José Garcia est cette fois resté un peu plus longtemps sur le devant de la scène. Et pour cause, il est la tête d'affiche de la pièce Biographie : un jeu de Max Frisch dans un mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia. Lors de la soirée qui célébrait la représentation, de nombreux people se sont succédés sur le photocall. Ainsi, ont été aperçus, Aure Atika , Costa-Gavras , Marthe Keller, Antoine De Caunes, Patrice Leconte, Salomé Lelouch ou encore Nicole Garcia.

La pièce raconte l'histoire du professeur Kurmann, la cinquantaine, désireux de réécrire sa vie, son passé, notamment pour faire en sorte de ne jamais avoir rencontré Antoinette. Il va réaliser son rêve par le théâtre. Le spectateur est ainsi plongé dans un labyrinthe où le passé ne dicte plus l'avenir... Sur scène, l'acteur franco-espagnol qui réalise ici ses premiers pas au théâtre, est accompagné d' Isabelle Carré , Ana Blagojevic et Ferdinand Régent-Chappey.

Ce nouveau projet artistique marque une renaissance pour l'acteur de La vérité si je mens dont l'année 2021 avait été douloureuse. José Garcia s'était séparé de sa compagne Isabelle Doval, après 28 ans de mariage. La réalisatrice avait alors publié sur Instagram : "Après vingt-huit ans de vie commune, Isabelle Doval et José Garcia ont décidé de se séparer. Ils souhaitent protéger leur amitié de la même façon qu'ils ont protégé leur amour." L'acteur de 55 ans se concentre aujourd'hui sur ses projets, notamment la série télé de Prime Video Totems et sa présence dans le prochain Astérix et Obélix : L'empire du milieu.