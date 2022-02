César 2022 : Ana Girardot et Leïla Bekhti assurent côté look, une actrice enceinte et une paire de fesses à l'antenne !

Un parterre de stars ! Alors que, l'an dernier, la cérémonie des César s'était déroulée dans une ambiance de plomb et avec très peu de monde, cette nouvelle édition avec Antoine de Caunes aux manettes a retrouvé quelques éclats. Malgré la forte présence des VIP, un émouvant hommage à Gaspard Ulliel et un prix d'honneur à la populaire Cate Blanchett, les audiences sont très basses avec seulement 1,3 million de téléspectateurs.

Sur le tapis rouge de la soirée organisée à l'Olympia, il fallait compter sur la présence d'une flopée de stars comme Ana Girardot, divine dans une robe noire fendue sur une jambe et à la taille tout en libérant une épaule nue issue de la collection Valentino Rendez-vous. Un look complété par des bijoux Repossi. Côté style, d'autres actrices ont fait sensation comme Leïla Bekhti, elle aussi en noire, mais dans une robe Alaïa à manches longues gantées, ou encore Adèle Exarchopoulos dans une élégante robe noire bustier signée Paco Rabanne. De son côté, Elsa Zylberstein a fait confiance à la maison Chanel pour l'habiller et était parée de bijoux Messika (collier Desert Bloom et bague Wild Moon de la collection Haute Joaillerie Born To Be Wild Moon, le tout associé à la boucle d'oreille Calypso).

Alors que le noir était la couleur majoritaire - comme on a pu le constater sur Isabelle Huppert, la présidente Danièle Thompson, Salomé Dewaels très enceinte ou encore Valérie Lemercier - quelques actrices avaient opté pour un peu plus de couleur. Cécile de France et sa jeune consoeur Emma Mackey avaient toutes deux opté pour un tailleur pantalon blanc, Valeria Bruni Tedeschi pour une robe en satin rose et Aissatou Diallo Sagna, César du meilleur espoir féminin, pour une robe à motifs graphiques de plusieurs couleurs. Chez les messieurs, on notera que nombreux avaient opté pour le smoking, notamment de chez Saint Laurent comme Niels Schneider ou Sami Outalbali.