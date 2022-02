César 2022 : Antoine de Caunes balance sur un film qui a eu du succès et qui n'a pas du tout été nommé

C'est le grand jour ! Ce vendredi 25 février 2022, se tient la 47e édition des César, sous la présidence de Danièle Thompson. En attendant le lancement de la soirée à l'Olympia, le maître de cérémonie Antoine de Caunes a accordé une interview à Nice Matin. L'occasion pour l'humoriste, qui endosse ce rôle pour la dixième fois (un record !), de confier son regret quant à l'absence de certains films parmi les nommés de cette année...

"L'absence de Kaamelott d'Alexandre Astier est un regret personnel, d'autant que le film a trouvé son public, explique l'animateur de 68 ans. J'ai également un regret autour d'Oranges sanguines, un film radical, mais aussi sur les films de Laurent Lafitte, L'Origine du monde, et celui d'Anne Fontaine, Présidents, avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois." Si certains de ses coups de coeur de ces derniers mois ont été boudés par les César, Antoine de Caunes entend rester sur une note joyeuse vendredi soir.

Après une édition 2020 marquée par la polémique autour du sacre de Roman Polanski, puis une édition 2021 à moitié confinée, animée tant bien que mal par Marina Foïs, le maître de cérémonie de cette année annonce avoir "envie de remettre le cinéma au coeur de la soirée, avec de l'émotion, des rires". L'acolyte de José Garcia compte bien miser sur la nuance et des lancements écrits avec finesse : "On peut rire de tout mais tut dépend de la forme et de la manière. Il faut éviter la provocation gratuite et je ne viens pas pour faire un seul en scène." En plus des rires, cette 47e édition promet d'être riche en émotion, avec deux hommages très attendus à Gaspard Ulliel et Jean-Paul Belmondo, tous les deux disparus ces derniers mois.

Contrairement à la cérémonie de l'an dernier, qui s'était tenue en comité restreint, les César 2022 promettent un véritable défilé de stars, à commencer par l'actrice américaine Cate Blanchett, qui viendra recevoir son César d'honneur. Côté nominations, les films Annette, Aline et Illusions perdues sont les grands favoris. BAC Nord et La Fracture pourraient également repartir avec des prix. Pour suivre la cérémonie, rendez-vous sur Canal+ à partir de 20h55.

Les nommés dans les principales catégories :

Meilleur film

"Aline" de Valérie Lemercier

"Annette" de Leos Carax

"BAC Nord" de Cédric Jimenez

"L'Evènement" d'Audrey Diwan

"La Fracture" de Catherine Corsini

"Illusions perdues" de Xavier Giannoli

"Onoda, 10.000 nuits dans la jungle" d'Arthur Harari

Meilleure réalisation

Valérie Lemercier pour "Aline"

Leos Carax pour "Annette"

Cédric Jimenez pour "BAC Nord"

Audrey Diwan pour "L'Evènement"

Xavier Giannoli pour "Illusions perdues"

Arthur Harari pour "Onoda, 10.000 nuits dans la jungle"

Julia Ducournau pour "Titane"

Meilleure actrice

Leïla Bekhti dans "Les Intranquilles"

Valeria Bruni Tedeschi dans "La Fracture"

Laure Calamy dans "Une femme du monde"

Virginie Efira dans "Benedetta"

Vicky Krieps dans "Serre moi fort"

Valérie Lemercier dans "Aline"

Léa Seydoux dans "France"

Meilleur acteur

Damien Bonnard dans "Les Intranquilles"

Adam Driver dans "Annette"

Gilles Lellouche dans "BAC Nord"

Vincent Macaigne dans "Médecin de nuit"

Benoît Magimel dans "De son vivant"

Pio Marmaï dans "La Fracture"

Pierre Niney dans "Boîte Noire"

Meilleure actrice dans un second rôle

Jeanne Balibar dans "Illusions perdues"

Cécile de France dans "Illusions perdues"

Aissatou Diallo Sagna dans "La Fracture"

Adèle Exarchopoulos dans "Mandibules"

Danielle Fichaud dans "Aline"

Meilleur acteur dans un second rôle

François Civil dans "BAC Nord"

Xavier Dolan dans "Illusions perdues"

Vincent Lacoste dans "Illusions perdues"

Karim Leklou dans "BAC Nord"

Sylvain Marcel dans "Aline"

Meilleur premier film

"Gagarine" de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

"Les Magnétiques" de Vincent Maël Cardona

"La Nuée" de Just Philippot

"La Panthère des neiges" de Marie Amiguet et Vincent Munier

"Slalom" de Charlène Favier

Meilleur espoir féminin

Noée Abita dans "Slalom"

Salomé Dewaels dans "Illusions perdues"

Agathe Rousselle dans "Titane"

Anamaria Vartolomei dans "L'Evènement"

Lucie Zhang dans "Les Olympiades"

Meilleur espoir masculin

Sandor Funtek dans "Suprêmes"

Sami Outalbali dans "Une histoire d'amour et de désir"

Timothée Robart dans "Les Magnétiques"

Makita Samba dans "Les Olympiades"

Benjamin Voisin dans "Illusions perdues"