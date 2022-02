Antoine de Caunes si surpris de voir Emma gagner un César : "Je ne pensais pas que ça tomberait sur elle"

Le 25 février prochain, lors de la 47e édition des César, Antoine de Caunes endossera le rôle de maître de cérémonie pour la dixième fois... un record ! Auprès du magazine Gala sorti ce jeudi, l'animateur de 68 ans a célébré cette étape en revenant sur certains de ses meilleurs souvenirs aux manettes de la cérémonie. Bien sûr, voir sa fille Emma décrocher un César sous ses yeux était un moment fort, d'autant qu'il ne s'y attendait pas !

Nous sommes alors en 1998, Emma de Caunes a 22 ans et elle commence à peine sa carrière de comédienne. Après quelques apparitions dans des publicités, elle décroche un premier rôle d'envergure dans le drame Un frère, réalisé par Sylvie Verheyde. Rôle qui lui vaut d'emblée un César du Meilleur espoir féminin face à Isabelle Carré, Amira Casar, Jeanne Balibar et Laetitia Pesenti. En charge d'animer la cérémonie cette année là, son père Antoine de Caunes a vécu un beau moment d'émotion...

"Ah oui, j'étais ému ! Je voudrais bien vous y voir ! J'avais complètement évacué de mes données personnelles que le César pouvait lui être décerné, explique-t-il aujourd'hui. J'étais là en train de présenter la soirée, déjà ravi qu'elle soit nommée, mise en lumière. Je ne pensais pas que ça tomberait sur elle, justement parce que c'était moi qui présentais. Et pof !"

Au moment de récupérer son prix, Emma de Caunes et son père ont échangé un tendre câlin devant le public et les caméras, avant de célébrer cette victoire une fois la cérémonie terminée. Le chanteur Sinclair, qui était le compagnon de la comédienne a cette époque, était également de la partie. Marié entre 2001 et 2005, le couple a une fille Nina (19 ans), qui se destine elle aussi à une carrière d'actrice.