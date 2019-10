Antoine de Caunes : Tendre et fier avec ses enfants Emma et Louis

Actuellement à Caunes-Minervois (Aude) pour le tournage de son émission La Gaule d'Antoine, Antoine de Caunes en a profité pour rendre hommage à son père Georges. Sur Instagram, sa fille Emma écrit : "Inauguration de la place 'Georges de Caunes' à Caunes-Minervois. Émotion." Entourée de ses deux aînés (Emma et Louis), l'ex-star de l'émission Nulle part ailleurs pose sous une plaque portant le nom du journaliste de renom sur l'ORTF décédé en juin 2004. Une photo de famille touchante où Emma et Louis (respectivement âgés de 43 et 32 ans) apparaissent particulièrement proches de leur papa.

Né de l'union entre Georges de Caunes et de la speakerine Jacqueline Joubert, Antoine est l'heureux père de trois enfants. Son aînée Emma est née de son union avec Gaëlle Royer. Son fils Louis est le fruit de ses amours avec la journaliste Agnès Léglise. Marié depuis 2007 à Daphné Rouilier, Antoine a eu un second fils, Jules, né en 2008. Interviewé par le magazine Gala en 2009, il expliquait : "J'ai eu Jules à 40 ans avec la bonne personne et au bon moment. Notre fils est le ciment du couple que nous formons. Il est notre petit plus miraculeux." Un couple complice et amoureux qui a fêté cette année ses 12 ans de mariage.

Âgé de 65 ans, Antoine est désormais animateur radio sur France Inter de l'émission Popopop consacrée à la culture populaire sous toutes ses formes. Il est également le présentateur de l'émission La Gaule d'Antoine sur Canal+.