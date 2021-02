Emma de Caunes : Sa fille Nina devient actrice, détails de son beau projet en famille...

Petite-fille de et fille de, Nina Blanc-Francard (18 ans) n'a désormais plus qu'à se faire un prénom. Comme le rapporte le magazine Paris Match dans son édition du 11 février 2021, la jeune femme va devenir actrice. Et cela se passe pour le petit écran.

Dès le 15 février 2021, les téléspectateurs de Canal + et myCanal pourront découvrir la série Neuf meufs, "création décalée" dont la réalisation est assurée par Emma de Caunes et la production par Majie Films ; société présidée par Jamie Hewlett, le mari de la star. Au casting : Nina Blanc-Francard, la fille d'Emma de Caunes et de son ex, le chanteur et musicien Sinclair. "C'est un métier difficile - et je sais de quoi je parle parce que j'ai commencé à son âge - mais elle a du talent et ça lui plaît. Elle s'intéresse aussi à beaucoup d'autres choses, elle pourra se diversifier", a confié la fille d'Antoine de Caunes à Version Femina en janvier dernier. On retrouvera aussi Mademoiselle Agnès, François Berléand, Philippe Katerine ou encore Aïssa Maïga...

"Neuf Meufs, c'est neuf instantanés dans la journée de neuf femmes d'âges différents qui vivent dans le même immeuble parisien sans forcément se connaître, qui désirent, osent, doutent, nous amusent et nous touchent", relatant nos confrères d'AlloCiné.

Nina Blanc-Francard, qui avait choisi la voie de YouTube il y a quelques années, ne résiste donc pas à l'appel de la caméra. Mais sa célèbre maman veille à ce qu'elle garde les pieds sur terre et qu'elle ne se laisse pas avoir par certains aspects négatifs du show business. Mère et fille ont d'ailleurs une relation fusionnelle. "Je suis une mère poule qui se soigne ! Avec Nina nous avons une relation sans tabou fondée sur le dialogue et la confiance. Heureusement, elle ne fait pas toutes les bêtises que j'ai faites à son âge : j'étais mal trimballée, et ma seule façon de m'affirmer était de me rebeller. Pour elle, c'est différent. J'ai beau être séparée de son père, elle a trouvé une forme de stabilité. Mais il faut dire qu'avoir 18 ans en 2020 ce n'est vraiment pas la fête", avait confié Emma de Caunes.