"Je suis anéantie de tristesse" : Emma de Caunes en deuil, hommage vibrant à sa maman Gaëlle

La famille entière est en deuil. Le mardi 7 février 2023, Antoine de Caunes a sobrement annoncé la mort de son ex-femme, la réalisatrice de documentaires et graphiste Gaëlle Royer sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, le comédien de 69 ans a simplement publié un portrait de celle qui partagea autrefois sa vie en écrivant, en guise de légende, son prénom. Papa de trois enfants, issus de trois relations différentes, c'est avec elle qu'il avait connu pour la première fois les joies du mariage mais aussi de la paternité. Ils avaient accueilli, ensemble, Emma de Caunes en 1976.

Tu seras pour toujours dans mon coeur

A son tour, d'ailleurs, de rendre hommage à Gaëlle Royer. Sur Instagram, toujours Emma de Caunes a eu une pensée tendre pour sa mère. "Maman, écrit-elle. Merci de m'avoir tant éclairée, de m'avoir offert cet appétit pour la découverte, la curiosité, la vie et l'amour, le côté couteau-suisse, l'envie de tout, la découverte, la débrouille et surtout l'amour du cinéma. De la mer et des oursins, des pirates et du chagrin. Je suis anéantie de tristesse de te voir partir aujourd'hui, mais tu seras pour toujours dans mon coeur, dans mes pensées et dans mes tripes... meilleure maman du monde." Pour l'heure, la famille se veut relativement discrète. Aucune cause n'a été évoquée vis-à-vis de cette triste disparition.