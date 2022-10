Sinclair et Emma de Caunes : leur fille Nina (20 ans) amoureuse, photo so in love

Le temps file à toute allure pour les parents de Nina, le chanteur et compositeur Sinclair et l'actrice-réalisatrice Emma de Caunes : leur fille vient de fêter ses 20 ans, s'épanouit comme ses parents dans le milieu artistique et s'affiche désormais amoureuse ! La demoiselle a publié ce 10 octobre 2022 une photo d'elle embrassant sur le coin de la bouche un brun ténébreux. En légende, elle précise : "I'm just sooooo" (je suis tellement...). On pourrait compléter sa phrase par un "in love" ! Un joli cliché en noir et blanc, liké par son illustre grand-père et Antoine de Caunes mais aussi par Marlowe, certainement le fils aîné de Lou Doillon. Cette tendre image succède à une autre, une superbe photographie que sa mère Emma de Caunes avait dévoilé pour son anniversaire.