Sinclair : À 19 ans, sa jolie fille Nina lui ressemble, ainsi qu'à sa célèbre maman

Ce 19 juillet 2022, Sinclair fête ses 52 ans. L'artiste et ex-juré de Nouvelle Star est aussi connu pour ses romances avec des personnalités célèbres. S'il a eu une histoire avec Amanda Sthers, ancienne épouse de Patrick Bruel, il a surtout fondé une famille avec une célèbre actrice : Emma de Caunes. En octobre 2002, le couple, depuis séparé, donnait naissance à une fille unique : Nina. Nina Blanc-Francard (le vrai nom de Sinclair est Mathieu Blanc-Francard) a aujourd'hui 19 ans et ressemble parfaitement à ses deux illustres parents.

La jeune femme a également hérité d'eux leur fibre artistique. En effet, comme sa mère, elle aussi célèbre fille de, Nina est actrice. En février 2021, la petite-fille d'Antoine de Caunes a fait ses débuts devant la caméra dans Neuf meuf, sur Canal +. Une création décalée signée par sa mère, Emma de Caunes. "C'est un métier difficile - et je sais de quoi je parle parce que j'ai commencé à son âge - mais elle a du talent et ça lui plaît", a fait savoir la comédienne au sujet de sa fille, dans les colonnes de Paris Match. "Elle s'intéresse aussi à beaucoup d'autres choses, elle pourra se diversifier", a-t-elle ajouté à son sujet.

Une star depuis son plus jeune âge

Sur les réseaux sociaux, la fille de Sinclair est aussi très à l'aise. En 2015, Youtubeuse avertie, elle propose sur sa chaîne baptisée Groovy Nina des conseils lifestyle, beauté, et partage ses goûts musicaux. En 2017, on l'aperçoit sur le plateau de Danse avec les stars pour y soutenir son père. Sur Instagram désormais, elle fait savoir qu'elle fait partie de l'école de théâtre l'École du jeu, dans sa bio. Elle partage ses voyages, comme à Barcelone récemment, mais aussi ses coups de coeur, comme avec Gorillaz, le groupe fondé par son beau-père Jamie Hewlett et Damon Albarn. Mais aussi beaucoup de selfies qui témoignent de sa ressemblance frappante avec ses deux parents, Emma de Caunes et Sinclair.