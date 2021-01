Patrick Bruel : Quand son ex Amanda Sthers sortait avec un autre célèbre chanteur français

Le vendredi 8 janvier 2021, on peut retrouver Patrick Bruel dans l'émission Les 300 choeurs (France 3). L'occasion de se pencher sur le parcours de vie du chanteur, notamment sur sa relation avec Amanda Sthers. Ensemble, ils se sont mariés en septembre 2004 et ont accueilli deux fils : Oscar (17 ans) et Léon (15 ans). Malgré des souvenirs inoubliables et autant de tapis rouge à deux, Amanda Sthers et Patrick Bruel ont divorcé en 2007.

Quelques années plus tard, la scénariste et réalisatrice s'affichait au bras d'un autre chanteur français très apprécié : Sinclair . Ensemble, ils ont écrit une comédie musicale tirée du livre pour enfant écrit par Amanda Sthers : Lili Lampion. C'est Nina, la fille de Sinclair - et d'Emma De Caunes - qui a inspiré son personnage.

"Lorsque je me suis séparée du père de mes enfants [Patrick Bruel, NDLR], je me suis décidée à écrire un carnet à l'intention de mes enfants afin de désamorcer la situation. Je me rendais bien compte que ce carnet leur faisait beaucoup de bien (...) Une petite fille qui est entrée dans ma vie s'est complètement approprié le personnage. Il s'agit de Nina, 9 ans, la fille de mon compagnon, le musicien Sinclair. Du coup, il a écrit une chanson et de fil en aiguille, nous voici au stade de comédie musicale", avait confié Amanda Sthers à Paris capitale.

Malgré le succès de leur comédie musicale et une belle alchimie, Amanda Sthers et Sinclair finiront par se séparer, en 2012. Aujourd'hui, l'auteure à succès a déménagé à Los Angeles avec ses fils. Elle garde de très bonnes relations avec Patrick Bruel, le père de ses fils.