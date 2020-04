Emma de Caunes : Joli portrait de sa fille Nina, qui ne se plaît pas

Emma de Caunes et Sinclair ont été mariés de 2001 à 2005, année durant laquelle la fille d'Antoine de Caunes et le chanteur ont divorcé après onze ans de vie commune. Emma de Caunes est mariée depuis 2011 au dessinateur britannique Jamie Hewlett, qui s'occupe de toute la partie visuelle et graphique du groupe Gorillaz. Après son histoire d'amour avec Emma de Caunes, Sinclair a été en couple avec Amanda Sthers, après le mariage de la romancière avec Patrick Bruel.