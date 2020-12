Patrick Bruel papa : qui sont ses fils Oscar et Léon ?

Ils sont sa plus grande fierté. Papa poule, Patrick Bruel ne manque pas une occasion d'adresser tout son amour à ses deux enfants Oscar et Léon (17 et 15 ans, nés de son union avec Amanda Sthers). Et même s'ils sont partis vivre à des milliers de kilomètres aux États-Unis - à Los Angeles, mais ils sont revenus pour une année en France - avec leur maman (divorcée du chanteur depuis 2007), rien ne saurait altérer les liens forts entre père et fils. Pour être auprès de ses garçons, le chanteur n'hésite pas à enchaîner les allers-retours outre-Atlantique et révélait d'ailleurs être "un des meilleurs clients d'Air France" dans l'émission C à Vous sur France 5.

La plus belle chose que j'ai réussie dans ma vie

Interviewé par le magazine Gala, l'interprète des titres Jte l'dis quand même, Casser la voix et J'te mentirai avait confié également à propos de ses enfants : "La plus belle chose que j'ai réussie dans ma vie, c'est l'entente de mes enfants. Je suis très sensible à l'entente, la complicité entre mes enfants. Je sais qu'ils seront toujours là l'un pour l'autre. Ce sera une force extraordinaire dans leur vie."