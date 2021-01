Emma de Caunes, sa fille Nina devient à son tour actrice : "J'en ai bien peur !"

Actrice et bientôt réalisatrice avec la série Neuf Meufs, diffusée à partir du 15 février 2021 sur Canal +, Emma de Caunes a fait quelques confidences au sujet de sa fille Nina au magazine Version Femina. Née de son union avec le chanteur Sinclair (avec qui la comédienne a été mariée de 2001 à 2005), la jeune fille âgée de 18 ans a déjà trouvé sa voie puisqu'elle souhaite devenir actrice comme sa maman.

"J'en ai bien peur ! C'est un métier difficile - et je sais de quoi je parle, car j'ai commencé à son âge -, mais elle a du talent et ça lui plaît. Elle s'intéresse aussi à beaucoup d'autres choses, elle pourra se diversifier", a ainsi confié la fille d'Antoine de Caunes, aujourd'hui âgée de 44 ans.

Très protectrice avec sa fille, Emma de Caunes a également fait quelques révélations sur la relation très fusionnelle qu'elle entretient avec Nina. "Je suis une mère poule qui se soigne ! Avec Nina nous avons une relation sans tabou fondée sur le dialogue et la confiance. Heureusement, elle ne fait pas toutes les bêtises que j'ai faites à son âge : j'étais mal trimballée, et ma seule façon de m'affirmer était de me rebeller", s'est souvenue la femme de Jamie Hewlett, avant d'ajouter : "Pour elle, c'est différent. J'ai beau être séparée de son père, elle a trouvé une forme de stabilité. Mais il fait dire qu'avoir 18 ans en 2020 ce n'est vraiment pas la fête."