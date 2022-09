Emma de Caunes in love : photo rare et spéciale avec son mari prise par sa fille Nina

Le regard aussi malicieux et charmeur que lorsqu'elle a reçu le César du meilleur espoir féminin en 1998 des mains de son père Antoine, Emma de Caunes est une femme resplendissante en cette année 2022. Et pour cause, elle vient de célébrer ses 46 ans mais pas seulement : l'actrice et réalisatrice fête ses onze années de mariage avec son époux Jamie Hewlett.

Un anniversaire qu'elle a marqué sur les réseaux sociaux à travers une tendre publication, une photo en noir et blanc prise par sa fille Nina, née il y a dix-neuf ans de son couple précédent avec Sinclair.