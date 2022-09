"Je l'ai attendu longtemps" : Emma de Caunes mariée depuis 11 ans à un célèbre musicien

La vie est belle pour Emma de Caunes, qui fête aujourd'hui ses 46 ans et on peut dire que l'actrice est une femme comblée. Il faut dire qu'il y a de quoi pour la fille d'Antoine de Caunes, qui a connu la célébrité très jeune en passant dans des publicités ou en participant à des pièces de théâtre. Elle va ensuite passer au cinéma et à la télévision où elle va enchaîner de nombreux rôles jusqu'à aujourd'hui. À côté de sa belle et longue carrière, elle a également réussi à mener une vie sentimentale épanouie. Au début des années 2000, elle se marie avec le chanteur Sinclair, avec qui elle va avoir une fille, Nina, avant que le couple ne divorce en 2005.

Malgré la fin de cette histoire qui aura duré 11 années, Emma de Caunes va retrouver l'amour dans les bras d'un célèbre dessinateur anglais et membre fondateur du populaire groupe de rock britannique, Gorillaz. En effet, la belle brune est en couple depuis plus de 22 ans avec Jamie Hewlett et tout semble aller pour le mieux entre eux, comme l'actrice le confiait en 2015 dans les colonnes de Femme Actuelle. À l'époque âgée de 38 ans, elle déclarait être "plus posée et moins perdue" depuis sa rencontre avec celui qu'elle nomme "l'homme de sa vie" en 2010.

Me marier : mon meilleur choix ! C'est d'avoir trouvé cet homme-là, le bon, qui a changé ma vie

Le couple a d'ailleurs décidé de se marier assez rapidement puisqu'en septembre 2011, ils organisent la cérémonie de mariage du côté de Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes) et quand on lui demande si cette décision a changé sa vie, la réponse ne se fait pas attendre. "Me marier : mon meilleur choix ! C'est d'avoir trouvé cet homme-là, le bon, qui a changé ma vie. Je l'ai attendu longtemps, mais j'ai fini par le rencontrer", déclare Emma de Caunes. Elle revient ensuite sur le mariage en lui-même et notamment l'idée de porter des masques durant la cérémonie. "Un clin d'oeil aux Beatles. Une semaine avant le mariage, il y avait déjà des paparazzis partout. J'en avais fait l'expérience lors de mon premier mariage (avec le chanteur Sinclair, ndlr). Mon mari, dont les gens ne connaissent pas le visage, n'avait lui non plus aucune envie de partager l'événement avec la terre entière", informe-t-elle.

Toujours aussi heureuse aujourd'hui avec Jamie Hewlett, Emma de Caunes va pouvoir fêter son 46e anniversaire à ses côtés !