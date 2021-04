Emma de Caunes offre un baiser à son mari Jamie Hewlett : craquante photo du couple

Emma de Caunes est une femme amoureuse et elle n'hésite pas à le faire savoir. Sur son compte Instagram, lundi 26 avril, elle a ainsi partagé une photo d'elle avec son mari pour le plus grand bonheur de ses abonnés. Love is in the air...

Peut-être était-ce son #MondayMotivation à elle ? Lundi 26 avril, Emma de Caunes a amusé et séduit ses followers sur Instagram avec une publication spéciale love. L'actrice âgée de 44 ans est apparue avec son mari Jamie Hewlett, échangeant un baiser. "Kiss kiss Full Moon", a commenté Emma de Caunes en légende de sa photo prise chez elle, sur laquelle on peut la voir partageant un baiser avec son mari torse nu. La comédienne continue de vivre une belle romance avec l'artiste anglais de 53 ans ; il est notamment auteur de bande dessinée mais travaille aussi sur les visuels du célèbre groupe Gorillaz. Le couple s'est marié en 2011, à Saint-Paul-de-Vence, dans le Sud de la France. Lors d'une interview pour le magazine Femme Actuelle en 2015, Emma de Caunes évoquait l'amour, le couple et le mariage. L'occasion de dire tout le bien qu'elle pensait de son mari. "C'est d'avoir trouvé cet homme-là, le bon, qui a changé ma vie. Je l'ai attendu longtemps, mais j'ai fini par le rencontrer", disait-elle alors.

Emma de Caunes, qui avait évoqué avec franchise sa bisexualité, a été mariée dans le passé au chanteur Sinclair de 2001 à 2005. Avec l'ancien juré de Nouvelle Star elle a eu une fille : Nina, née en octobre 2002. La demoiselle a récemment décidé de devenir comédienne à son tour, pour la série réalisée par sa maman, Neuf meufs. "C'est un métier difficile - et je sais de quoi je parle parce que j'ai commencé à son âge - mais elle a du talent et ça lui plaît. Elle s'intéresse aussi à beaucoup d'autres choses, elle pourra se diversifier", expliquait Emma de Caunes à Version Femina en janvier 2021. Une maman fière mais vigilante.