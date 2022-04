"On s'est mariés masqués" : Emma de Caunes revient sur son mariage énigmatique avec Jamie Hewlett

Invitée ce jeudi soir de l'émission En Aparté à l'occasion de l'arrivée de sa série Neuf Mecs sur Canal +, Emma de Caunes n'a pas pu échapper aux questions de la journaliste Nathalie Lévy sur sa vie privée. Plutôt discrète en général sur cette partie-là, l'actrice et réalisatrice a cependant pour une fois accepté d'évoquer son mariage en 2011 avec le graphiste du groupe Gorillaz, Jamie Hewlett.

Un mariage qui s'était déroulé... masqué ! En effet, les nombreux photographes présents sur place, dans le village de Saint-Paul-de Vence dans le Sud, avaient eu la surprise de voir les mariés et les invités sortir de la mairie avec des masques blancs couvrant tout leur visage. Une bonne idée qui avait justement été prise en raison des trop nombreux intrus. "On aurait bien aimé se marier tout simplement mais on s'est rendu compte qu'il y avait une horde de paparazzis qui longeaient l'hôtel, le village où on s'est mariés à Saint-Paul-de-Vence. Et mon mari, lui, il n'a jamais demandé d'être sur le devant de la scène, d'ailleurs on le voit assez rarement", a-t-elle expliqué pour justifier ces masques qui avaient beaucoup étonné.

Une belle histoire qui dure depuis dix ans maintenant et qui avait commencé grâce à l'émission de musique que la jeune femme animait à l'époque sur Canal +. En effet, pour recevoir les membres du groupe Gorillaz, elle s'était plongée dans les archives et avait eu un coup de coeur pour le discret mais talentueux graphiste. "C'est vrai qu'on s'est connus parce que voilà, pour préparer l'émission, je regardais des interviews de lui pour faire mes interviews à moi et je suis tombée sous le charme du garçon, a-t-elle raconté. Et encore plus quand je l'ai vu en chair et en os !" Et lorsque la journaliste lui a demandé qui a fait le premier pas, elle le confirme : c'est elle qui est "allée au contact" et mieux encore... "C'est moi qui l'ai demandé en mariage", a-t-elle confié plutôt fière.

Si le graphiste ne parle toujours pas français aujourd'hui et ne peut donc pas jouer dans sa série, Neuf Mecs, elle y a fait jouer son père, Antoine de Caunes, présentateur mais également acteur et réalisateur plus occasionnel. Un rappel de sa première série, Neuf Meufs, dans laquelle elle avait décidé de faire jouer sa fille Nina. A 19 ans, la jeune fille, dont le père est le chanteur Sinclair, débute peu à peu sa carrière.