Mort de Charlie Watts : Paul McCartney, Ringo Starr et Elton John lui rendent hommage

Le monde de la musique est en deuil. Charlie Watts, batteur des Rolling Stones est mort. Mardi 24 août 2021, l'artiste s'est éteint à l'âge de 80 ans, dans un hôpital londonien, entouré de ses proches. Une kyrielle de stars a rendu hommage au musicien sur les réseaux sociaux. Sir Elton John, Paul McCartney et Ringo Starr, membres des Beatles, groupe concurrent des Stones, ont eu une pensée émouvante pour leur ami Charlie Watts et sa famille.

"C'est un jour très triste. Charlie Watts était le plus grand batteur. L'homme le plus élégant et de très bonne compagnie. Mes condoléances les plus sincères à Shirley, sa femme, Seraphina sa fille et Charlotte, sa petite-fille. Et bien sûr, aux Rolling Stones", a écrit Elton John. Pour accompagner ce message, l'interprète de Benny and the Jets a partagé une photo d'archive en noir et blanc, sur laquelle on peut le voir en compagnie de Charlie Watts. Ringo Starr a eu la même attention. Sur Instagram, le batteur des Beatles note : "Que Dieu te bénisse Charlie Watts, tu vas nous manquer mec. Paix & Amour à ta famille". Paul McCartney, quant à lui, est sous le choc.