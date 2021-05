Philippe Manoeuvre : "On a augmenté la famille...", une arrivée heureuse

Bonne nouvelle ! Philippe Manoeuvre vient d'accueillir un nouveau membre dans sa famille : un chat, comme il l'a tendrement confié dans l'émission Les Grosses Têtes (RTL) le jeudi 20 mai 2021. "Déjà, on a augmenté la famille", répond-il quand Laurent Ruquier lui demande ce qu'il a fait de son 19 mai, date de réouverture des terrasses et lieux de culture. "Non, je n'ai pas fait un gosse de plus, mais on a pris un chat !", révèle l'animateur avec humour.

"On a un petit chat, on a un bébé chat. Il s'appelle Rimbaud. Il s'appelait déjà Rimbaud quand on l'a eu, c'était l'année des "R" et c'est notre petit chat. À cause de lui je vis des aventures incroyables, parce qu'il monte sur le toit de ma maison [il a quitté Paris non sans prendre la peine de se plaindre avec bruit de la maire de la capitale, Anne Hidalgo, NDLR], je suis obligé d'aller prendre une échelle de dix mètres pour aller le chercher ! Comme vous me voyez, j'ai failli mourir trois fois la semaine dernière !", a blagué Philippe Manoeuvre dans l'émission.

Une belle arrivée - aussi dangereuse qu'excitante - pour Philippe Manoeuvre et sa famille. On imagine que l'arrivée de Rimbaud réjouit surtout les enfants du rockeur : Ulysse (9 ans) et Lily Rock (4 ans), nés de son mariage à Candice Martinon-Boisnier de La Richardière. Le petit chaton pourra vivre sa meilleure vie féline au sein du vieux corps de ferme de la famille, situé à Saint-Sulpice, tout près de Beauvais. Avec la nature environnante et les 10 000 vinyles du domicile, Rimbaud a de quoi s'épanouir pleinement.

Rappelons que le journaliste était déjà papa d'une grande fille prénommée Manon, née en 1988 d'une relation avec l'actrice Carey More. Par le passé, Philippe Manoeuvre a partagé également la vie de l'auteure Virginie Despentes.