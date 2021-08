Elton John enflamme Cannes avec un concert surprise dans un restaurant

Surprise ! Elton John a donné un concert électro dans un établissement culinaire, à Cannes. Un happening musical durant lequel il a fait la promotion de son nouveau single, Cold Heart, en duo avec la chanteuse albano-anglaise Dua Lipa. L'artiste de 74 ans était accompagné de DJ Chris, de son nom complet Christophe Szenberg, à La Guérite, le 14 août. Pas de piano donc mais un ordinateur et un simple micro. Il n'en fallait pas plus pour qu'Elton John, comme à son habitude, fasse le show ! Connu pour ses looks extravagants, le chanteur a, cette fois, opté pour une tenue sobre et estivale.

Les quelques veinards présents ont immortalisé ce moment et posté des photos et vidéos sur Instagram. "J'ai fait ce single durant le confinement avec Dua Lipa. Il est sorti hier", a expliqué l'interprète de Rocket Man, Candle in the Wind et I'm Still Standing. Avant d'inviter l'assistance à se lâcher complètement : "Je veux que vous dansiez tous sur vos tables et que vous agitiez vos mains et vos serviettes".