Elizabeth II surprise en train de gifler son neveu : Elton John, témoin, raconte la scène

Si en ce moment les relations sont extrêmement tendues dans la famille royale britannique, notamment entre le Prince Harry et le Prince William, force est de constater que les tensions ont toujours bercé la famille de la reine Elizabeth II. Et pour cause, Elton John a d'ailleurs été témoin d'une querelle mémorable entre la monarque et son neveu, le comte de Snowdon, David Armstrong-Jones.

Dans un article du Daily Express, samedi 17 juillet 2021, le média s'est épanché sur les mémoires d'Elton John car, grand ami de la famille royale, ce dernier avait même chanté pour eux lors de l'enterrement de Lady Di. Toutefois, en feuilletant les diverses aventures qu'a vécues l'artiste au cours de sa vie, le média n'a pas omis de rapporter la fois où la reine a giflé son neveu. "Ne discute pas - gifle - avec - gifle - moi - gifle - je - gifle - suis - gifle - la reine !", aurait proclamé Elizabeth II à David Armstrong-Jones. Une altercation qui s'est déroulée face aux yeux ébahis du chanteur après que la reine ait demandé un petit service à son neveu.

Elizabeth II a perdu ses moyens

Constamment en contact avec les enfants de sa soeur Margaret, Elizabeth II avait profité de la présence de David Armstrong-Jones ce jour-là pour lui demander des nouvelles de Sarah, qui était absente à un précédent événement. Mais face à l'inquiétude de la reine, David Armstrong-Jones n'aurait simplement pas répondu et l'aurait ignorée. Un affront inacceptable pour la monarque qui aurait rapidement perdu son calme légendaire et l'aurait alors giflé. Face à ce brutal rappel à l'ordre, le jeune comte s'est ensuite exécuté et a finalement rendu visite à sa soeur Sarah, afin d'avoir des nouvelles à partager avec Son Altesse.

Très proche de la famille royale britannique, Elton John s'est ensuite - dans ses mémoires - confié sur sa relation avec la reine. Après avoir mentionné qu'elle n'avait pas frappé son neveu de manière violente, mais au contraire de façon "légère" et quasi-symbolique, le chanteur ruiné par le coronavirus a ensuite partagé le caractère amical de la grand-mère de William et Harry. Dans son cadre proche et familial, la reine serait d'après lui une personne "plutôt drôle". "Je sais que l'image publique de la reine n'est pas vraiment remplie de frivolités, mais en privé elle peut être hilarante", a-t-il confié.