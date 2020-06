Elton John : Ruiné par le coronavirus, il vire les membres de son groupe !

C'est la crise pour tout le monde, même pour lui ! Victime de la pandémie du coronavirus, Elton John a dû mettre son ultime tournée en suspens. Au total, le Farewell Yellow Brick Road Tour a été amputé de quarante-huit dates, ce qui prive le chanteur de 60 millions de livres – soit 67 millions d'euros – selon les informations du Mail on Sunday. Et cette somme, lui et son époux David Furnish comptaient dessus pour profiter d'une jolie retraite dorée. Résultat des courses : il a dû renvoyer les membres de son groupe de longue date, dont le guitariste Davey Johnstone et le batteur Nigel Olson.

Certaines de ses dates ne sont pas annulées, mais reportées aux mois de septembre à décembre 2020. Il est encore difficile, cela dit, de dire si les salles de spectacles pourront rouvrir d'ici là à travers le monde, et aucune assurance n'entre en jeu pour dédommager le chanteur de 73 ans. En attendant, Elton John et David Furnish essayent de calculer s'il va falloir travailler davantage, remonter sur scène ou non, pour s'assurer que la suite de leurs aventures se déroule comme prévu. Au cas où, le couple se serait séparé de certains membres du personnel qui s'occupe de sa luxueuse demeure à 20 millions de livres. Il n'y a pas de petites économies...

Ne vous faites pas de mouron. Selon les estimations de la récente Sunday Times Rich List, Elton John serait à la tête d'une fortune de plus de 360 millions de livres – donc, 405 millions d'euros. Il a très récemment participé au dernier album de Lady Gaga, Chromatica, en posant sa voix sur le titre Sine From Above. Bloqué à Los Angeles avec son époux au moment où le confinement a été rendu obligatoire, il a pris place dans un jet privé pour retrouver son domicile situé en Angleterre. Au pire, il lui faudra manger quelques paquets de nouilles au beurre pour être sûr de ne pas finir le mois dans le rouge...