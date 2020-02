Elton John atteint d'une pneumonie : il quitte la scène en plein concert

Sur scène à Auckland, en Nouvelle-Zélande, Sir Elton John a eu une grosse frayeur. Alors qu'il avait déjà fait le show durant une heure et demie, le chanteur n'a pas réussi à aller au bout de sa prestation. Selon CBS News, le Rocketman n'a chanté que 15 des 25 chansons prévues ce soir-là.

Le samedi 15 février, au Mount Smart Stadium, juste après avoir entonné sa célèbre chanson Daniel, il a été contraint de quitter la scène avant la fin de son concert. La raison ? Une sale pneumonie comme il le confiera plus tard sur Instagram. "Je voulais remercier tous ceux qui étaient ce soir au concert à Auckland. On m'a diagnostiqué une pneumonie plus tôt dans la journée, mais j'avais la ferme intention de proposer le meilleur spectacle humainement possible. J'ai joué et chanté de tout mon coeur jusqu'à ce que ma voix ne puisse plus chanter. Je suis déçu, très énervé et désolé. J'ai tout donné. (...) Je suis éternellement reconnaissant", écrit celui qui a signé une partie de la bande originale du Roi Lion.

Elton John a été contraint de quitter la scène accompagné de deux membres de son équipe sous une ovation de la foule. Le chanteur est d'abord repassé en coulisse pour se faire examiner par un médecin avant de remonter sur scène pour deux autres chansons. Puis il a expliqué à ses fans qu'il ne pouvait plus chanter, car il venait de perdre sa voix : "Il faut que j'y aille, je suis vraiment désolé."

Depuis le début de l'année 2018, Elton John parcourt le monde avec son Farewell Yellow Brick Road. À 72 ans, il devrait achever sa tournée fin août 2020. Visiblement, Elton John n'écourtera pas sa tournée : il sera bel et bien sur scène cette semaine, toujours à Auckland. "Les médecins sont confiants dans le fait qu'il se rétablira", a déclaré un porte-parole de la Chugg Entertainment, qui s'occupe de sa tournée australienne et néo-zélandaise.