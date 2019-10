Elton John : Le Roi Lion ? "Une énorme déception, ils ont fait n'importe quoi"

Elton John (72 ans) a toujours le petit mot qui fait plaisir. Interviewé par GQ UK, l'artiste a donné son avis, tranché, sur le nouveau film Le Roi Lion. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière version ne semble pas (du tout) plaire à la star anglaise :"Je crois qu'ils ont fait n'importe quoi avec la musique. C'était un élément si important dans le film original, qui n'a pas eu le même impact dans le nouveau. La magie et la joie ont été perdues." Réalisée par Jon Favreau, cette nouvelle version a même été une "énorme déception" pour le chanteur.

Dans la première version de 1994, l'artiste avait en effet interprété les titres dont le tube L'Amour Brille sous les Étoiles. Histoire d'en rajouter une petite couche, Elton souligne également que la bande originale du nouveau film n'a pas connu le même succès que celle de 1994 (qu'il avait interprété bien sûr). Et toc. Selon lui, les réalisateurs auraient même "gâché" la musique.

Cela me rend extrêmement triste

La nouvelle version du Roi Lion a en effet engagé d'autres artistes pour chanter les morceaux du film comme Beyoncé, Donald Glover, Chiwetel Ejiofor, Billy Eichner, Seth Rogen ou encore John Oliver.

Peut-être légèrement vexé, il confie regretter de ne pas avoir été suffisamment impliqué dans le processus de création de cette nouvelle version. "La nouvelle bande son est tombée du classement si rapidement, malgré le succès massif remporté au box-office. J'aurais aimé faire plus partie de l'aventure, mais la vision créative du film et la musique étaient différentes cette fois-ci et je n'ai pas été vraiment accueilli avec le même niveau de respect (qu'en 1994). Cela me rend extrêmement triste."

L'occasion parfaite pour Elton de chanter Hakuna Matata ?