Emma de Caunes : Cette discussion délicate avec sa fille Nina à laquelle elle ne s'attendait pas

Pour rassurer sa fille sur sa "première fois", Emma lui a donné un conseil très important afin que tout se passe au mieux : ne faire que ce qu'elle a envie de faire. "Ça m'a ému de lui dire, et je me suis souvenue que j'ai eu des conversations avec ma mère [la réalisatrice Gaëlle Royer], qui est aussi très ouverte, à l'aise pour parler de ça, mais cette chose-là, elle ne me l'a jamais dite à moi. Je me suis dit 'c'est fou', c'est tellement évident, et en même temps, c'est aussi notre devoir en tant que parent de parler de ces choses-là, juste leur dire, si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas !" a expliqué l'actrice dans l'émission C à vous.