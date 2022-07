Lou Doillon très enceinte : Son immense fils Marlowe fête ses 20 ans, nouvelles photos craquantes

C'est un jeune homme qui se révèle de jour en jour et qui fête ses 20 ans ce mardi : Marlowe Mitchell, le fils de Lou Doillon et du musicien britannique John Mitchell vient de passer une grande étape dans sa vie ! Et pour ce bel anniversaire, sa mère n'a pas manqué de ressortir l'album de souvenirs : sur son compte Instagram, elle a publié une dizaine de clichés de son fils bébé, puis enfant et adolescent.

Des photos sur lesquelles on voit le jeune homme grandir et s'affirmer progressivement, lui dont les yeux perçants sont immédiatement reconnaissables. Mais surtout, sur lesquelles on ne peut pas louper sa ressemblance avec sa mère, Lou Doillon, qui semble le couver depuis le jour de sa naissance. Les dernières images, bien plus récentes, le montrent en costume, torse nu ou en débardeur mais toujours sous cette masse de cheveux bouclés qui plaisent tant à ses fans.