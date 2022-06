Lou Doillon enceinte : elle dévoile son ventre arrondi d'une drôle de façon !

L'heureuse nouvelle approche à grand pas ! Lou Doillon deviendra très prochainement une seconde fois maman dans les semaines à venir. Avec son ventre déjà bien arrondi trahissant les mois de grossesse, la chanteuse s'est laissé aller à une publication d'un superbe cliché où les fans ont pu découvrir sa nouvelle silhouette.

C'est au détour d'une photo où elle fait apparaître la forme de son ventre en ombre sur le mur, que Lou a montré l'avancée de sa grossesse. En effet, la fille de Jacques Doillon et Jane Birkin devrait bientôt arriver à terme de sa grossesse à en croire son dernier cliché posté sur sa page Instagram. Sur le même cliché on aperçoit donc simplement l'ombre du corps de la chanteuse de Where to start projeté sur le mur près d'un canapé en cuir (voir diaporama).

La Franco-britannique se fait un bonheur de découvrir la maternité une seconde fois, elle qui avait eu bien des difficultés à tomber enceinte entre ses deux grossesses. Il y a peu, elle avait également adressé un message touchant à celles qui ont traversé des expériences compliquées sur le chemin de la maternité.

Quelques mots touchant à destination de "toutes les mères, les mères d'elle-même, les mères adoptives, les belles-mères, les mères de leurs ami.e.s, les mères de leurs mères, les mères qui ne le sont pas devenues, les mères qui ont perdu leur/s enfant/s. Toutes les femmes qui portent le monde comme leur enfant, toutes celles qui maternent cette planète."

Pour rappel, Lou Doillon attend actuellement un enfant de Stéphane Manel, un homme bien mystérieux qui a l'habitude de poster des dessins de sa chérie sur les réseaux sociaux. Tout comme sa compagne, il a lui aussi déjà eu le bonheur de goûter à la paternité. Lou est devenue maman en 2002, en donnant naissance à Marlowe, fruit de son union avec le musicien Thomas-John Mitchell.