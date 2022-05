Lou Doillon enceinte : l'accouchement approche, photos de son baby bump en escapade italienne

La dolce vita semble donc être de mise pour les derniers jours de cette grossesse surprise en tout cas ! Partie en vacances juste avant l'accouchement, Lou Doillon va en effet pouvoir profiter, reposée, de son bébé qui ne devrait plus tarder. Un bébé qui devrait pouvoir compter sur son grand frère, Marlowe : né en 2002, le jeune homme est le fruit de la relation de Lou Doillon avec le musicien John Ulysses Mitchell et pourra sûrement aider sa mère dans la grande aventure qui l'attend.

Un jeune homme qui se lance, d'ailleurs, dans le mannequinat : il y a peu, il avait servi de modèle à la collection d'un jeune couturier, tout comme sa cousine, Alice Attal, de qui il semble proche. Peu étonnant, tant le clan Birkin semble soudé. Et l'est sûrement encore plus depuis la mort de Kate Barry, l'aînée de la famille, qui avait basculé de son balcon en 2013.

Un drame qui a marqué Lou Doillon, comme elle l'avait confié en 2018 au magazine Elle : "Le fait qu'elle ne soit plus là, à cavaler à droite, à gauche, à la surface du globe. Quand Kate entrait dans une pièce, tout le monde était au courant. C'est comme le soleil qui vous manque. La chaise est vide et il faut composer avec", avait-elle expliqué. Aujourd'hui, si le deuil est toujours difficile, la soeur de Charlotte Gainsbourg est à nouveau heureuse... et on lui souhaite de profiter au maximum de cette période pleine de vie !