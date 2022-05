"Ça été très très douloureux" : Charlotte Gainsbourg émue, elle revient sur le départ de ses enfants

Actuellement à l'affiche de la saison 2 de la série En Thérapie, sur arte, Charlotte Gainsbourg retrouve les grands écrans le mercredi 4 mai 2022. Dans le film Les Passagers de la nuit, de Mikhaël Hers, elle incarne Elisabeth, une femme des années 1980 qui doit se reconstruire après le départ de son mari, elle qui a deux grands ados. Pour la comédienne, la situation est plus simple et tout baigne entre elle et son partenaire, Yvan Attal. Une séquence du long-métrage a, cependant, remué des choses en elle.

Le départ des enfants, c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup

Son personnage doit effectivement faire face au départ de sa fille... tout comme Charlotte Gainsbourg, maman de trois enfants, Ben 24 ans, Alice 19 ans et Jo, 10 ans. "Je l'ai vécu, je le vis et je vais le vivre, explique-t-elle dans les colonnes du journal Le Parisien. Ma fille du milieu est en train de partir. Enfin, elle est partie, revenue... Le départ des enfants, c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup. Ma soeur Kate m'avait dit, quand son fils a quitté la maison, qu'on nous préparait à être enceinte, à devenir mère, à affronter l'adolescence de nos enfants, mais pas au départ de ceux-ci."

Le départ d'Alice a été très très douloureux

C'est effectivement une souffrance particulière que celle du départ d'un enfant. Une inquiétude constante, une boule au ventre qui persiste. Pour Charlotte Gainsbourg, en tout cas, la situation a été compliquée à gérer. "Le départ de Ben était différent : on déménageait dans un autre pays et il n'a pas voulu suivre, se souvient-elle. Ca a été très étrange, ces années sans lui. Mais le départ d'Alice a été très très douloureux, très, très difficile. Quand un enfant quitte la maison, c'est tout un équilibre qu'il faut repenser." Après la mort de sa grande soeur Kate Barry, la photographe qui a chuté du 5e étage, Charlotte Gainsbourg avait fui la souffrance en se réfugiant aux Etats-Unis. Elle est désormais de retour à Paris et partage son temps entre la capitale et sa résidence secondaire, "une maison au soleil". Ben et Alice y sont, bien sûr, les bienvenus dès que l'envie leur prend...

