Frederic Pierrot : L'acteur d'En Thérapie est grand-père !

Un nouveau bébé pour agrandir sa famille ! D'ordinaire très discret sur sa vie privée, l'acteur Frédéric Pierrot vient d'annoncer qu'il était grand père "depuis quatre jours". Toujours pudique, il ne donne aucune autre info dans cette interview pour le magazine Marie Claire. De sa vie familiale, on sait uniquement qu'il est marié avec une comédienne et que ses enfants sont grands et travaillent dans la culture.

Cependant, il n'a pas manqué de décrire la façon dont ce grand bonheur va changer la façon qu'il avait d'envisager ses rôles. Habitué aux personnages plutôt grognons, le comédien a envie d'autre chose, de joyeux, de lumineux : "Se marrer, je ne sais pas. L'époque n'est pas marrante. Mais je suis grand-père depuis quatre jours, j'ai envie d'en profiter !" Cependant, il faut dire que ce n'est pas son personnage de Dayan dans En Thérapie qui va changer sa réputation d'homme un peu fermé, parfois triste.

Un personnage que l'on retrouve pour une deuxième saison et qui lui colle parfois à la peau : "Beaucoup [de psys, ndlr] me sollicitent comme si on faisait le même métier. Ca devient gênant, je ne suis pas psy, je vais mettre des limites." Son propre thérapeute lui avait dit qu'il trouvait son rôle "bien pour la psychanalyse" au moment de la première saison.

L'acteur qui a refusé le rôle d'Edouard Baer dans la série d'Eric Toledano et Olivier Nakache assume ses parts d'ombre et notamment ses petits plaisirs gourmands comme boire un coup régulièrement. Mais attention, "pas jusqu'à rouler sous la table". "Le vin permet de voir les choses autrement, de changer de point de vue, comme la psychanalyse. Ce n'est pas toujours joyeux", explique-t-il. La drogue en revanche, il n'y touche pas : dans la même interview de Marie Claire, il explique même ne pas comprendre l'engouement de certaines personnes.

"Je trouve ça nul. Pourquoi dépenser une fortune pour cette merde ?", déclare-t-il. Une bonne leçon de vie à transmettre à son petit-fils ou à sa petite-fille qui vient à peine de naître et qui apprendra sûrement beaucoup de son célèbre grand-père. Vous pourrez en tout cas retrouver En Thérapie sur Arte, avec Charlotte Gainsbourg, Eye Haïdara et Suzanne Lindon notamment.