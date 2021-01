Carole Bouquet harcelée et traitée de folle au point de consulter un psy, elle se souvient

Héroïne de la nouvelle série En thérapie (Arte), Carole Bouquet a accordé un nouvel entretien au magazine Elle du 29 janvier 2021. L'occasion pour la comédienne, qui incarne une psy dans la série, de se prêter au jeu de l'interview-analyse et d'expliquer ce qui l'a poussée à elle-même consulter avant ses 30 ans.

"Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit avant la trentaine, quand tout d'un coup j'ai fait des cauchemars, explique d'abord l'actrice, aujourd'hui âgée de 63 ans. Je commençais à être très impliquée dans La Voix de l'enfant [association qui agit pour l'écoute et la défense de l'enfant, NDLR], qui a été mon quotidien pendant plus de trente ans. Ce que j'entendais était tellement violent. A l'époque, la presse me traitait de folle, on me disait que j'inventais les histoires, je recevais des lettres horribles."

Une expérience personnelle qui la mène naturellement a évoquer l'actualité et la sortie du livre choc de Camille Kouchner, La Familia grande, dans lequel la juriste affirme que son frère jumeau a été victime d'inceste de la part de leur beau-père, le politologue Olivier Duhamel, lorsqu'il était adolescent. Une "bombe" pour Carole Bouquet, qui se félicite de voir cet ouvrage avoir un tel écho : "Ça n'aurait pas été possible il y a encore quelques années. Je suis d'ailleurs ébahie qu'il y ait autant de surprise et d'étonnement autour de cette affaire, la mère de Dimitri Rassam et Louis Giacobetti a-t-elle commenté. Ça se passe pourtant partout, dans tous les milieux, pas d'exception culturelle." Un point de vue qui n'est pas sans rappeler la récente prise de parole d'Isabelle Carré...

Pour ce qui est de sa propre thérapie, Carole Bouquet explique n'avoir jamais consulté "sur de longues périodes" : "J'avais par moment besoin de béquilles." L'ex-James Bond Girl a notamment été aidée par le défunt psychanalyste et auteur François Roustang pour traiter des "douleurs neurologiques consécutives à une chute". Après avoir consulté d'autres spécialistes plus "durs" ou plus "secs", c'est la méthode douce qui a permis à l'actrice de se débarrasser de ses douleurs : "J'ai besoin de partage, de douceur, de quelqu'un qui vous tend la main, vous accompagne." Pas sûr en revanche que Carole Bouquet rappelle un de ses psys pour parler de son éprouvante solitude lors de son confinement sur une île de Sicile , lors duquel elle s'est mise à parler... aux arbres !

Retrouvez Carole Bouquet dans la nouvelle série En Thérapie, réalisée par Olivier Nakache et Eric Toledano, disponible sur arte.tv et diffusée à partir du 4 février sur Arte.