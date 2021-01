Isabelle Carré victime d'inceste : la comédienne témoigne les larmes aux yeux

La parole se libère et il était temps. Depuis la publication de La Familia Grande, l'ouvrage dans lequel Camille Kouchner accuse Olivier Duhamel d'avoir abusé de son frère jumeau, les victimes d'inceste se battent pour que la honte change de camps. Sur les réseaux sociaux, de nombreux témoignages glaçants défilent. Celui d'Isabelle Carré vient s'ajouter à la longue liste de ces terribles souvenirs, partagés sous le hashtag #MeTooInceste.

Elle n'utilise, habituellement, pas les réseaux sociaux. C'est pourquoi Isabelle Carré a demandé à son amie, Andréa Bescond, de publier sa vidéo. "Je voudrais remercier Camille Kouchner pour ce cadeau qu'elle nous a fait, ce livre qui a permis à la parole de se libérer et à tant de personnes de s'exprimer, explique-t-elle les yeux embués. Y compris moi, puisqu'en lisant ce livre, j'ai reconnu une partie de ma vie. Et j'ai ressenti une émotion incroyable de voir que je n'étais plus seule."

Faisant comprendre qu'elle avait vécu le pire, Isabelle Carré a adressé un message à notre président de la République, Emmanuel Macron. Comme le font de nombreuses chanteuses, comédiennes et artistes, elle demande à ce que le seuil de consentement soit fixé, non pas à 13 ans, mais à 15 ans - et 18 ans pour les personnes en situation de handicap. "Cet élan qui est le nôtre aujourd'hui ne doit pas être déçu, conclut-elle. Il est essentiel que le message envoyé à la société soit clair. Nous n'en pouvons plus de ces lois qui sont illisibles pour la plupart d'entre nous".