Julie Gayet, Faustine Bollaert, Alexandra Lamy contre l'inceste : elles réclament le consentement à 15 ans !

"J'ai 13 ans, je n'aime que mes parents, mon chat, mes copines et les Beatles, se souvient Laurence Boccolini. J'aime aller en vacances avec mon grand-père à Ouistreham, pêcher avec mon papa, avoir un nouveau tutu pour le cours de danse et danser le lac des cygnes. J'aimerais avoir du maquillage pour mon anniversaire mais ça n'est pas encore permis. Les boums parfois oui, mais les parents ne sont jamais loin. Je suis une enfant de 13 ans. Je ne suis qu'une enfant." La parole se libère sur les réseaux sociaux entre ces témoignages d'innocence et le hashtag #metooinceste, utilisé sur Twitter par des victimes qui sortent du silence. Ce travail portera-t-il ses fruits ? Eric Dupond-Moretti a annoncé un travail de consultation avec Adrien Taquet, le secrétaire d'État à la Protection de l'enfance, qui estime aussi que l'âge de 15 ans serait nécessaire...